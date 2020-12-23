因應春節返鄉及旅遊需求，民航局今日宣布，對金、馬、澎需求較高的離島航線規劃第二波加班機，總計提供1.7萬餘座位，12月29日下午6時至8時統一開放訂位。民航局表示，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位。

民航局表示，2021年春節離島管制航線澎湖、金門、馬祖，已分別於12月8日至10日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求規劃第二波加班機，其中，金門航線提供7560個座位數，澎湖航線提供9460個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供1萬7300個座位數。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，以確保自身權益。

民航局提醒，明年春節假期尖峰時段為2月6日至13日台灣出發往離島方向、2月13日至17日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制。退票期限規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局表示，配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，請於進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩，共同維護防疫安全。

(中時 )