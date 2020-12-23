說起中國大陸最鐵桿盟友，北韓、巴基斯坦、柬埔寨及多數非洲國基家可能先被想起，但疫情之下阿拉伯聯合大公國(簡稱阿聯)可能是最相信北京的國家，正用中國國藥集團疫苗推行成年人全面免費接種，被英國《金融時報》(Financial Times)稱為「在疫苗接種競賽中領先」。值得一提的是，國藥疫苗因尚未完成第3期測試，在大陸尚未註冊。

國藥疫苗12月已在阿聯註冊，海外先於國內曾讓不少大陸學者擔心，認為應該先確保疫苗品質和有效度，否則可能引發嚴重外交、政治後果，但阿聯顯然比中國人更相信中國，早在9月就先讓一線醫護人員接種，11月副總統、杜拜酋長謝赫莫罕梅德(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)也在Twitter上傳自己接種照片。

現在阿聯7個大公國所有公私立醫院、野戰醫院都提供國藥疫苗接種，當局已開始向100萬公民和超過800萬居留在阿聯的外國成年人提供免費施打疫苗。目前施行原則是先到先得，但重症風險較高族群可優先。

儘管不常出現在美國媒體點名疫情防控最佳國家名單，但阿聯自疫情爆發以來累計19.5萬例確診、僅639人死亡，算是相對能控制疫情國家，一般認為人口分布相對年輕、民眾普遍遵守防疫規定、全世界名列前茅的嚴厲封鎖措施都是原因，此外阿聯也是篩檢率最高的國家之一。實際領導各公國的阿布達比自4月起如果沒有病毒陰性證明無法入境，杜拜在4月也曾完全關閉邊境。

目前阿聯並未強制接種疫苗，但鼓勵施打，一些政府機關本周開始讓雇員接種，並以配戴黃、紅、綠色分別標示尚未接種、已接種1針、2針都打完。表態不願接種疫苗者是部分歐美國家僑民，他們不太相信陸製疫苗效果，也擔心可能出現的長期副作用。

阿聯政府表示，國藥疫苗在3.1萬志願受試者測試，並無重大副作用，有效率達86%，但該疫苗相關數據或分析都沒公開，確實不如美國藥廠輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)詳細透明。

(中時新聞網)