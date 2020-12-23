不畏韓國每日確診人數又回到千位以上，週三韓國股市逆勢上漲，因投資人將重心放在美國8920億美元振興經濟方案上。KOSPI一度出現下跌，但目前又回到平盤以上。KOSPI指數暫為2751.09點，上漲17.41點，漲幅0.64%。

Bookook證券分析師Lee Won指出，聖誕節假期前夕出現大幅震盪格局，市場也在關注經美國國會通過8920億美元振興方案，川普總統是否會再加碼推出。

川普表示，希望國會能再對紓困法案做些修正，提高刺激經濟支票金額，並消除浪費支出的部分。

疫情方面，韓國每日確診數為1092位，自疫情爆發後的第二高紀錄。至於英國，在發現變種病毒株後，多個國家已關閉與英國進行邊境交流。

今年到目前為止，KOSPI指數已上漲24.72%。

最新匯價，目前1美元可兌換1108.9韓元，韓元貶值0.14%。

(時報資訊)