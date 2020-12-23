西門子能源執行長布魯赫(Bruch)對德國商報表示，西門子能源不會賣掉或部分出售西門子哥美颯(Siemens Gamesa)公司。此前媒體有報導，該公司已接收到旗下風力渦輪機業務的洽購詢問。

執行長表示，目前沒有計畫去那樣做；風力業務以及西門子哥美颯是公司策略的一整合部分。

西班牙媒體Expansion在本月初引述金融界的消息指出，三菱重工以及上海電氣(Shanghai Electric)已經與西門子能源進行接觸，以及評估其出售的意願。

由西門子分拆出的西門子能源，目前對旗下風力發電業務的西門子哥美颯持股67%。西門子哥美颯為全球第二大風力渦輪機製造商，僅次於丹麥的Vestas。

西門子能源執行長是在專訪談論氫能源技術中，回覆風電業務發展的提問。布魯赫在專訪中提到氫技術目前處於技術突破的關口，未來將是難以估計的商業業務；並認為在朝向再生能源轉型中，將會為許多公司帶來裁員壓力。

(時報資訊)