美國總統川普稍早前在推特上發出驚人之語，稱國會通過的新紓困案是「不合宜的恥辱」，令投資人擔心期待已久的紓困案可能生變，周二隔夜市場美股主要指數期貨走跌。

目前道瓊指數期貨下跌123點或0.41%，為29,789點。標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨分別跌0.5%與0.35%。

周二稍晚川普在推特上發文，宣稱國會剛送交的9000億美元新冠紓困法案與預期有很大的出入，並批評該法案「真是一個不合宜的恥辱」，他要求國會修改法案內容，包括提高對美國人直接發放的現金。

川普在推特上表示：「我將要求國會修改該法案，將低到不可思議的600美元提高到2,000美元，或者對夫妻提高到4,000美元」。

美國國會在周二夜間通過延宕數個月的新紓困案，並連同1.4兆美元的政府支出法案與為期7天的臨時支出法案送交川普簽署，以完成立法。

媒體對此番發言的解讀分歧，CNBC認為川普並未威脅將否決該法案，只是要求應該送交「適宜的法案」，否則下屆政府將必須再提出新冠援助計畫。

路透社則認為川普此番發言，是在威脅他可能不會簽署這項具體為8920億美元的法案，引發投資人對紓困措施可能無法在下周上路的擔憂。

(時報資訊)