經濟部12月中正式公告用電大戶條款，第一波約300家企業列入，半導體業、化工、石化產業首當其衝，明年法案上路後有5年緩衝期。政府規劃的「用電大戶綠電條款」，引導契約容量5,000瓩以上之電力用戶，預計自2021年1月1日起在5年內設置或購買綠能達契約容量10％，規範用電大戶綠能義務。此一政策有利拓展綠能相關的太陽能市場需求，今早太陽能相關個股又重啟漲勢！

第一波用電大戶以5,000瓩以上為門檻，約有506個電號，扣除教育、醫療保健及社會工作服務業等後排除名單，還有約300家企業，必須在5年內完成設置契約容量10％的綠電。取得綠電方式包括設置綠電發電設備、購買綠電憑證、設置儲能設備、繳交代金等4種管道。

達能（3686）11月初已成立太陽能系統子公司，積極往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。考量轉型之營運規劃及持續擴大規模發展，將擇期辦理國內現金增資，並積極處理建物和少數設備資產，以充實轉型所需營運資金並強化股東結構。

元晶（6443）日前宣布，已與台灣能源開發公司簽訂120MW的太陽能模組銷售合約，預計明年1月開始出貨。元晶明年初將開始供應太陽能模組給該客戶位於台南的電廠，模組總出貨片數近36萬片。法人推估，該訂單營業額大約落在11億～13億元，相當於元晶今年一個季度的營收。

經濟部已經開始盤點下一階段2025年到2030年的電力需求，並納入未來產業用電、車輛電動化、以及經濟成長所需的用電量，預估2030年供電可滿足備用容量率維持在15％以上。

(時報資訊)