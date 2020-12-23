晶圓代工產能供不應求，8吋晶圓代工廠喊漲聲不斷，韓媒指稱，南韓業者DB HiTek明年報價最多將漲20%，其他晶圓代工廠如三星電子和SK海力士可能跟進。隨著韓廠調高代工價格，台灣8吋晶圓代工廠明年上半年也可望將全面調漲價格。

韓媒報導，南韓晶圓代工廠DB HiTek已經通知客戶，2021年合約價最少提高10%、最多提高20%。因8吋廠需求強勁，DB HiTek已經簽訂了明年的所有生產合約，並獲得多名新客戶。

8吋廠主要生產類比晶片如影像感測器、電源管理IC、顯示器驅動IC、微控制器等。5G、智慧機、自駕技術等讓電源管理IC、影像感測器等需求強勁。加上美國把中國晶圓代工廠中芯納入貿易黑名單，使得晶圓代工產能供不應求更加嚴重。

目前晶圓代工廠訂單能見度已到明年第二季底，台廠除了台積電（2330）表明不漲價，包括聯電（2303）、世界先進（5347）等已針對第四季8吋晶圓代工急單及新增訂單調漲價格。

由於美國發布中芯禁令後，8吋晶圓代工產能缺口持續擴大，韓國8吋晶圓代工廠DB HiTek將調漲2021年晶圓代工價格10～20%，法人預期聯電、世界先進、力積電（6770）等可望跟進調漲2021年上半年價格；業界目前預期2021年上半年台灣8吋晶圓代工價格將全面調漲10～15%幅度。

(時報資訊)