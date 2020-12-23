吳尊和妻子林麗吟結婚16年，育有一對寶貝兒女，之前帶著大女兒NeiNei和小兒子Max上陸綜《爸爸去哪兒》，姊弟倆可愛模樣，深受不少粉絲喜愛，雖然節目已結束，但吳尊仍不時會透過社群分享孩子近況，近日吳尊一家到海邊度假，他也曬出兒女近照，越大越美的NeiNei，驚豔不少網友。

吳尊在微博曬出海邊度假照，寫下：「大自然太有魅力了，送給我們的幸福真的太多了，一起努力愛護我們的地球吧」，並附上多張照片，其中穿著連身泳衣的女兒NeiNei，站在水中擺POSE，隨手一拍就像畫報，出水芙蓉美照，讓網友都驚豔不已。

NeiNei隨身一拍都像畫報。(圖／翻攝自吳尊微薄)

粉絲紛紛留言大讚NeiNei氣質太好，完全是小美人了，還有人稱「NeiNei真的有做超模的潛質」，吳尊也自誇回應「是不是爸爸太會拍的原因呢」。而照片中少了妻子林麗吟，讓不少網友也敲碗，希望可以看到大嫂的美照。

其實，吳尊一家堪稱神基因，41歲的他依舊保有帥氣外型和精壯身材，一對寶貝兒女也相當懂事可愛，連老婆都擁有高顏值，出演綜藝節目後，一家人甜蜜幸福互動羨煞不少人。

(中時新聞網)