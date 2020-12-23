傳動系統元件大廠直得科技獲准上櫃轉上市，23日以86.3元掛牌交易。直得科技董事長陳麗芬表示，直得今年營運優於去年，明年營運成長主要動能來自半導體及5G相關產業，醫療產業維持成長、工具機產業落底後漸有起色，需求逐漸回溫，明年營運會比今年樂觀。

法人依據直得前三季EPS為1.79元、前十一月營收12.5億元，年成長4.16％推估，今年營收年成長5％，全年EPS優於去年2.11元，上看2.5元。

直得斥資新台幣10億元，興建台南樹谷園區二期新廠。直得指出，明年資本支出主要是用在二期廠房後續工程及添購設備，如果疫情好轉，會加快購買設備速度，資本支出金額預估10億元。

直得總經理許明哲指出，直得台南樹谷園區二廠明年二月底完成土建，明年六月完工啟用，二廠面積比一廠多增加二至三成，除規劃大型線性滑軌外，還新增滾珠螺桿，也跨足機電領域，開發出線性馬達及DD馬達。線性馬達是很重要產品但需要驅動器，直得自行開發出AC及直流驅動器、上位控制平台等新產品，以及工業用的RTOS即時作業系統及通訊系統等軟體。二期工廠打造為智慧工廠，從馬達、螺桿、滑軌及控制系統全都由直得自行開發，與量測系統做連結，終極目標是智慧化系統解決方案提供者。

直得今年上半年生產微型線軌提供給醫療產業，營運持平，第三季半導體客戶訂單明顯增加，第四季半導體需求及訂單又持續增溫，下半年營運優於上半年，12月接單及出貨比11月近1.14億元及去年同期近1億元好，第四季營收優於去年同期。明年在5G產業帶動相關需求，零件提供5G相關產業、半導體。明年成長動能來自半導體及5G相關產業，醫療也維持成長，工具機產業觸底回升。

直得產品營收比重，微型線軌近70％、大型線軌26％，線性馬達模組4％～5％。陳麗芬表示，目前沒有漲價計畫，如果新台幣持續升值至28元，直得就與上中下游客戶及廠商開會討論漲價相關事宜。

(工商 )