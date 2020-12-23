金曲歌后艾怡良獲知名導演徐譽庭青睞，邀她演出《我沒有談的那場戀愛》電影，處女作即挑大樑擔綱女主角，與吳慷仁、傅孟柏及9m88等合作演出。電影還未上映前，艾怡良以女主角郭勤勤視角寫出了〈我這個人〉，做為這部電影率先登場的宣傳主題歌曲，也代表2021年的全新創作專輯正式啟動。

艾怡良在電影裡飾演郭勤勤一角，她是唸理工的，負責數據公司做數據處理的一個小主管，瘋狂工作，不近人情。而在愛情層面裡艾怡良與吳慷仁、傅孟柏的關係也讓人好奇。電影將在2021年2月10日正式上映。

詞曲創作能力備受肯定的艾怡良，創作中總是金句連連，「想要你說，那些時刻，你都沒忘了。」正式發表前這首歌已先讓許多身邊的朋友和工作人員聽過，而裡面的許多句子和演唱，都讓首次聽到的人驚艷不已。艾怡良2020全新創作單曲〈我這個人〉12月23至25日Hit Fm電台首播，單曲25日數位發行，也是她送給自己的聖誕禮。

艾怡良推出全新創作單曲〈我這個人〉。（環球音樂提供）

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