「雞排妹」鄭家純傳出名氣大增後，對於醫美診所放著她的舊照打廣告感到不滿，決定委任律師提告解約，此舉讓幫她動醫美手術的診所一頭霧水，不過她今天倒是大方在臉書坦承做過2次抽脂手術，引起網友議論。

根據《鏡週刊》報導，雞排妹出道前曾找上醫美診所談合作，免費進行大腿內外側加臀下水刀抽脂及雷射減脂，但條件是將肖像權授權給醫美診所，作為廣告宣傳之用，未料雞排妹走紅後，對於醫美診所用她的舊照打廣告感到不滿，認為肖像權已經被侵犯，雖然雙方進行協議但未達共識，便委任律師提告解約，不過診所拿出合約等文件打臉，證實是雞排妹主動送上照片作宣傳。

我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救。 第二次是在 立新美學診所-台灣拉提拉皮-張光正醫師8字線雕美學 做的。 沒有收過立新業配費用，單純推薦張光正醫生的醫術。 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2020年12月22日 星期二

不過稍早雞排妹在臉書發文，雖未對此事做出回應，倒是大方坦承動過醫美手術，寫道：「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救。」不過隨文字附上一張火辣背影照片，只見她穿上黑色性感內衣、絲襪，全裸白皙美背及俏臀一覽無遺，讓人看的是血脈賁張。

對此網友紛紛留言：「這線條太完美了，可以正面側面也各來一張嗎」、「自制能力低的，看了會受不了喔，太誘惑了」「這種姿勢讓我非常衝動」。

(中時新聞網)