陳姓女子與馬姓大學同學，去年共同創作作品榮獲德國紅點設計大獎，事後2人因報名其他比賽起紛爭，陳女竟私自將紅點設計大獎的設計者改為她與鍾姓友人，直接將馬「除名」，馬憤而提告。台北地檢署依背信、違反著作權法起訴陳女、鍾男2人。

起訴指出，陳、馬2女是某大學工業設計系同學，陳女與鍾男為小學同學，3人均有工業設計專長，鍾男因曾將自己作品參加德國紅點設計大獎比賽，而有紅點比賽帳戶。

去年陳、馬共同創作「TOUCHI-失聰兒童音樂體驗」著作，過程中陳邀請鍾男，就著作製程加入討論，去年3月，鍾男熱心提供紅點比賽帳戶名額，經陳、馬2人討論，由陳女出面，借用鍾的帳戶，以設計者身分共同報名參加德國紅點設計大獎。

去年4月，德國紅點設計大獎通知該作品入圍，同年7月獲獎，鍾獲悉作品入圍、得獎後，均轉知陳女，由於陳女因該作品報名其他比賽，而與馬起糾紛，對馬心生不滿。

陳、鍾明知馬擁有該作品公開發表、姓名表示等著作人格權，且陳女明知受馬委託，代為處理德國紅點設計大獎事務，但陳女卻於去年7月12日以通訊軟體告知馬「我們都有為這項專題出力過」、「紅點入圍的榮耀，我沒有異議的與妳共享了，往後二階的代價與結果，我決定自己來承擔」，完全未告知馬該作品已獲德國紅點設計大獎。

幾天後，陳、鍾2人透過鍾男的紅點比賽帳戶，向德國紅點設計大獎承辦單位表示，將該作品的設計者變更為陳、鍾2人，馬事後得知此事，憤而提告。檢方認為，陳、鍾2人涉犯《刑法》背信罪、違反《著作權法》侵害著作人格權罪，依法起訴。

(中時 )