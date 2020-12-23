2020年太難熬，新冠肺炎擴散至全球，連超前部署嚴防疫情的台灣，都在昨天破功，終止253天以來零本土案例的紀錄，歐美國家更是苦不堪言，嚴峻疫情一波接一波無止息，也因此更加歧視亞洲人，女星劉晨芝因擔心定居美國的家人，因此冒險赴美探望，沒想到搭個車都被污辱，遭白人司機痛罵，讓她好無奈。

新冠肺炎疫情居高不下，幾乎全球各大國家都緊鎖國界，連在國內趴趴走的自由也有一定的限制，經濟狀況受到重創，民生苦不堪言，但最糟糕的，還是生命安全沒辦法獲得保障，天天籠罩在染疫的恐懼之中。

據《東網on.cc》報導，女星劉晨芝因擔心在美國的家人，今年已是第3度飛美國探望，她於是叫了車，來了一個白人司機，但看到她表示拒載，可劉晨芝急著要趕到機場，因此硬搭，對方就這樣一整路都在試圖讓她下車，也不幫忙她搬行李，甚至痛罵劉晨芝是「散播病毒者」，讓她大傻眼。

劉晨芝也分享在美國的見聞，表示過去熱鬧的城市，如今街道都空蕩蕩的，雖然人潮變少，但她也發現還是很多人覺得口罩沒用而不戴，只有華人會好好戴上，而她今年已經3度往返香港、美國，經歷了3次的安全隔離期，等同1年就有長達1個半月時間在隔離中，笑稱自己根本是「隔離達人」。

(中時新聞網)