未來有意願的學生，每周固定到基地培訓，學成後，未來能直接進入產業界服務，為社頭傳產業注入新活力。（吳建輝攝）

彰化縣社頭鄉織襪產業興盛，但傳產業年輕人接受度不高，導致社頭織襪面臨人才斷層，包含設計、維修等等，為此工業局在社頭成立「先進紡織設備人才育成基地」，鎖定達德商工學生，推出客製化「訂單式培育人才專案計畫」，為地方織襪產業量身打造人才，未來能直接進入產業界服務，為社頭傳產業注入新活力。

彰化社頭織襪享譽全球，但傳產業面臨人才斷層，讓社頭織襪面臨沒落危機，今年8月工業局搭起橋樑，由工業技術研究院與鄰近達德商工攜手，選擇有意願得學生進行培訓，依地方廠商需求，培訓專業專用技師，來補足織襪計師不足的問題。

機械科主任何昆霖表示，過去工研院多半推動大專院校人力培訓，但往往因為學生並非當地人，而人才無法留在當地，問題依舊存在，這次真正培訓「在地人才」，由線上業師指導，以訂單式培訓專業人力，且未來薪資能保障在35000元以上。

何昆霖說，未來學生每周會固定到「先進紡織設備人才育成基地」上課，培訓完成後，會實際到在地廠家實習，還讓學生畢業即就業，協助媒合廠家申請勞動部與教育部青年就業領航計化，以及青年除續就業方案，能保障薪資在35000元以上。

達德商工校長許維純表示，學校致力推展技職教育，連續2年在周末假日開設「技能精進專班」，也帶領學生到職場體驗，這次由工研院提供合作計畫與經費，一同培育專業人才，希望能與社頭織襪產業攜手，共同解決人才斷層的困境。

(中時 )