美國參眾兩院已在美東時間周一以壓倒性票數，通過附加在1.4兆美元支出法案的新振興措施，在外界預期川普會簽署成為法令，避免政府因資金耗盡而再次局部關門同時，也能立即為民眾紓困之際，川普卻威脅要擴大振興規模，否則拒簽法案。

川普在推特發布影片批評，國會通過的法案跟其原先預期有很大落差，認為這讓人感到羞恥。

川普強調，他是希望國會把對個人發放的補助金為每位2,000美元，或夫妻4,000美元，而不是法案中低得離譜的600美元。

更讓他不高興的是，法案中給予外國的援助金、為史密森學會(Smithsonian Institute)和魚類養殖之類提供經費，都編列在這份用來振興美國經濟的法案裡。

川普要求國會立即在法案裡，取消這些浪費而沒必要的項目。他說，他要的法案是讓下一屆政府有足夠資金去針對疫情做紓困。

值得注意的是，川普提到下一屆政府「可能」是由他當家。這是否代表他在選舉爭議上的立場有所轉變就有待觀察。

目前美國政府的資金，透過臨時調度而只能撐到12月28日為止，若川普不簽法案，政府可能又要局部關門，這對抗疫工作和正受疫情衝擊的美國社會與經濟都會產生重大影響。

(工商 )