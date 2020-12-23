台塑生醫搶攻新能源商機，23日宣布，電網用「大功率鋰鐵儲能貨櫃」正式上線，這是台塑企業繼石化塑膠紡纖電子生技醫療產業發展外，另一個重要的里程碑！

台塑生醫董事長王瑞瑜自2008年推動新能源發展，除成立台塑鋰鐵科技公司，生產鋰鐵電池最關鍵的鋰鐵材料外，亦推動台塑生醫建立鋰鐵電池技術，全力規劃新能源市場佈局。

目前台塑生醫不僅成為台灣不斷電UPS系統鋰鐵電池組主要供應廠商，應用範圍遍及電子、光電、通信、石化與醫療產業，並於2020年11月成功推動台灣電網用大功率(1.5MW)鋰鐵電池儲能貨櫃上線運作！

為能加速新能源領域發展，台塑生醫由專精電池模組設計與電池管理系統(Battery Management System/BMS)技術的洪平松博士與舒英豪博士領軍，結合明志科大綠能中心豐富研究資源，透過獨有專利、大功率充放電用BMS與主從式標準化模組技術，將兼具安全、大功率充放電及壽命長等優點的鋰鐵電池導入UPS不斷電系統，成功取代鉛酸電池，並成功開發鋰鐵儲能貨櫃系統，與工研院、大同公司合作，於今年11月順利於政府前瞻計劃中的大型儲能系統-「彰濱儲能示範案場」上線運作，這將是台塑生醫跨足新能源領域重要的發展歷程。

王瑞瑜表示，台塑企業早在10多年前即已著手進行各類次世代新能源的發展研究。近期，透過台塑生醫推動各類工業用、家用鋰鐵電池佈局，將可進一步整合企業資源，加速新能源領域發展，為環保節能盡一份心力。

劉慧啟副總經理表示，鋰鐵電池因為安全、壽命長、性價比高，近期除有越來越多的電動車使用鋰鐵電池外，其亦已成為後石油、後鉛酸電池時代最重要的能源儲存選項，不僅適合尖離峰用電儲存、電力調配使用，亦是台灣用電大戶儲能與各類UPS不斷電系統最佳的選擇。

(工商 )