攸關萊豬進口的9項行政命令將在立法院會闖關，民進黨內部已經做出共識，要讓該行政命令成功過關。對此，農委會主委陳吉仲（圖）23日接受廣播節目訪問時表示，該決策讓民進黨政府受到許多來自選民的壓力，但他認為這些決定對未來產業都是正面的，將來一定可以對選民交代。（劉宗龍攝）

萊豬開放在即，明(24)日立法院將表決9項萊豬行政命令，農委會主委陳吉仲今(23)日於《周玉蔻嗆新聞》訪問指出，開放萊豬是利大於弊的政策，期待明天全體民進黨立委都能在表決中投下同意票。

Hit Fm聯播網《周玉蔻嗆新聞》今日專訪陳吉仲，主持人周玉蔻問到，針對已逾百日的萊豬風波有什麼觀察及心得？陳吉仲回應，這陣子充斥許多不實資訊，但明年含萊克多巴胺美豬開放對國家未來的發展一定會更正面，以去年來說，美豬進口量僅1萬多噸，佔總消費量約1成，12月同期進口量較去年少了3萬多噸，因為明年起都要清楚標示豬肉來源，可見進口豬正在減少。

周玉蔻接著問，外傳綠委林淑芬、鍾佳濱、劉建國等明天可能基於壓力而「跑票」，陳吉仲表示，鍾佳濱、劉建國立委都出自農業大縣，但開放萊豬對養豬產業會是正面的，政府為此編列130億預算改善產業提升競爭力。

至於林淑芬立委關心的食品安全，明年營養午餐將全面採用國產食材，進口業者也表示不會進口萊豬、市場也都會清楚標示，可以放心。

陳吉仲說，至於是否有立委會投下反對票，「當然還是期待蘇院長說的，大家全數贊成」、「都是正面的，有哪個是負面的？理論上還是要讓9個行政命令通過」。

媒體聯訪問到對於消基會20萬份反萊豬連署的看法，他說，尊重消基會及食安團體過去的貢獻，這20萬連署代表政府需要花更多心力來解除民眾疑慮。

(中時 )