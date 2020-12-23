紐籍機師（案765）確診新冠肺炎，廣達集團一名女員工（案771）遭傳染確診，讓台灣253天無本土病例記錄破功。紐籍機師因不遵守防疫原則、不配合疫調，引來各界怒火，民進黨立委林楚茵痛批，「這樣的人不配再來台灣」，要求長榮應對其重罰開除並求償。

林楚茵今（23）日在臉書表示，253天零本土案例的努力，因為一位粗野的外籍機師而破功不僅不遵守防疫原則，確診後更不配合疫調，甚至還汙衊醫護、汙衊台灣，對於這樣一位視他人生命安全如無物的禍首，會是一個遵守飛安的好機師嗎？

林楚茵認為，該機師所屬的長榮航空應負起台灣企業防疫的表率，對其重罰開除並求償，同時國籍航空也應該一起永不錄用，這樣的人不配再來台灣，建議政府直接列為「不受歡迎人物」，拒絕讓他再次入境。

此外，林楚茵昨也PO文提醒民眾做好自身防疫措施，出入公眾場合戴口罩、勤洗手，以平常心面對疫情，並相信衛福部長陳時中與指揮中心同仁的判斷，配合落實防疫。

(中時新聞網)