最新公布的數據顯示上周美國原油庫存意外增加，以及美國總統川普的發言引發他可能拒簽新紓困案的擔憂，周三原油價格加速下挫。

目前美國原油期貨跌1.47%，報每桶46.33美元。布蘭特期油跌1.46%，為每桶49.35美元，跌破50美元大關。

該兩大期油合約繼周一重挫逾2.5%後，周二隔夜市場再跌近2%，布蘭特期油勉強守住50美元關卡。

Axi首席市場策略師Stephen Innes表示，今天油市表現如同在傷口上撒鹽，原油庫存又增加，非常不利於對油市的看法，所以油價進一步走跌。

美國石油協會（API）周二公布，上周（截至12月18日）美國原油庫存增加270萬桶，約為4.977億桶，市場預估為減少320萬桶。

位於奧克拉荷馬州的美國期油交割地庫欣的庫存在上周增加34.1萬桶。

上周汽油庫存減少22.4萬桶，市場預估為增加120萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存增加100萬桶，市場預估為減少90.4萬桶。上周煉廠煉油量增加7.6萬桶/日，美國原油進口量增加9.2萬桶/日。

美國總統川普周二對國會送交的8,920億美元新紓困案表達不滿，要求議員修正法案內容，包括提高對個人與家庭直接發放現金的金額等，引發市場對川普可能拒簽該法案的擔憂，使原油價格加速下挫。

(時報資訊)