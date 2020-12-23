金管會主委黃天牧今（23）日表示，台股交易確實已呈現M型化趨勢，金管會對此決議推動造市制度，活絡台股資本市場。至於像台積電般的下個「護國神山」會出現在哪個產業，黃天牧則認為，可能出現在政府推動的6大核心戰略產業中。

黃天牧今日赴立法院財委會接受備詢。立委曾銘宗指出，2020年11月台股日均成交量雖達2440億元，但日均交易量低500張的上市櫃公司高達51％，其中22％日均成交量連100張都不到，顯示流動率不佳、幾乎乏人問津。

對此，黃天牧坦言台股交易確實呈現M型化趨勢，為活絡台股量能、提升優質但低流動性的冷門股交易，將督導證交所在明年6月底前實施上市股票造市者制度，篩選優質冷門股作為造市標的，預期將對活絡國內資本市場帶來正面效益。

據金管會先前規畫，股票造市者制度將同時導入提供買賣報價的「造市者」及積極參與交易的「流動性提供者」，均由證券自營商參與，並訂定造市者報價原則，以及對實際貢獻交易量者給予經手費折減、獎金等獎勵相關辦法。

至於造市標的則以全部股票搭配優質冷門股挑選方式。優質冷門股的篩選標準條件，包括上市需滿1年，日均成交量、周轉率及波動率等交易面條件低於一定幅度，以及最近年度財報無虧損、每股盈餘（EPS）逾2元、近1年有配息等發行面條件。

六大核心戰略產業則是總統蔡英文在今年就職演說時宣示推動，包括資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備產業，以過去推動5＋2產業創新基礎、透過產業超前部署，盼讓台灣在後疫情時代掌握全球供應鏈重組先機。

行政院長蘇貞昌日前指出，政府近年來積極優化國內投資環境、鬆綁法規，因勢利導推出投資台灣3大方案，加上前瞻基礎建設計畫及規畫推動的6大核心戰略產業，目標打造台灣成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展等4大中心，厚植經濟成長動能。

(時報資訊)