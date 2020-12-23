吳念軒是經常入圍個獎項的潛力新星。（摘自IG）

近日台灣籃壇有近20位球星、60段不雅影片外流，成為大規模網路性暴力案件，不料演藝圈也爆出受害者，以電影《紅衣小女孩2》「虎爺」爆紅、曾入圍金馬、金鐘獎的吳念軒，接受《鏡週刊》訪問坦承3年前、出道不久曾在網路遭誘騙、視訊拍下自慰過程。據悉如今影片已於私密群組逐漸流傳，同時對外標價兜售、並以套餐模式行銷撈錢。吳念軒希望藉由自己的例子當作警惕，不要再有人落入陷阱。吳念軒經紀人黃毓棠表示，目前已經委請律師搜證準備提告。

黃毓棠表示，幾個月前發生卞慶華不雅影片外流風波時，當時曾有網友留言「也有念軒的喔」，「念軒截圖給我看，我回他『這什麼鬼東西？怎麼會有這樣的影片？』，結果這次週刊找上我詢問此事，我才回過頭問他，他也坦承不諱，說之前截圖給我看，就是意識到這件事可能會發生」。她問吳念軒決定？他覺得自己可以出來面對此事，並且嚴厲譴責，因為他是真的被騙，且既然曾經是事實，就不需要被外界過度渲染，他上週也已經先跟爸媽講了此事。經紀公司則完全尊重他勇敢出來面對、不閃躲的決定。

黃毓棠說，吳念軒說出來後，看起來很平靜，對於新聞曝光後必須面對外界的關注、壓力，雖然一定會不舒服，但已有預期的心理準備；她也提醒他，發生了就坦然面對，重點是不要讓自己再度陷於危險與誤解之中，「昨晚跟他聊了，我知道他肯定會睡不好」。

她說吳念軒前陣子剛從大陸拍完戲回來，階段性工作都暫告一段落，目前先讓他回老家休息沈澱，他目前沒有女朋友，工作上正在非常努力調整自己，除了努力健身練身體，也在學吉他、看書，每天行事曆排滿滿，25歲的他開始會主動自我要求、希望自己變得更好，她很欣慰看到這孩子的轉變。

(中時 )