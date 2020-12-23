韓流天王裴勇俊2015年迎娶小13歲女星朴秀真，隔年兩人生下長子「福娃」，卻被爆濫用特權插隊讓兒子使用早產兒保溫箱，朴秀真致歉後也逐漸淡出社群網站，2017年她在IG分享美照後就沒再發文，今(23日)她又回歸IG分享自拍，可見她皮膚白皙幾乎不見一絲皺紋或斑點，外貌十分逆齡，還有點像女星田馥甄。

現年48歲的裴勇俊當年演出《情定大飯店》、《冬季戀歌》等夯劇，奠定韓流天王身分，他後來也自己開設經紀公司「Keyeast」，如今旗下藝人有朱智勳、孫賢周、鄭麗媛、金瑞亨等。被稱作「師奶殺手」的他是不少女性心中的理想情人，2015年他閃電宣布和旗下女藝人、曾是女團「Sugar」成員的朴秀真閃婚。

朴秀真今日曬自拍照感覺比3年前更年輕。（圖／翻攝自ssujining IG）

朴秀真升格為「天王嫂」後，一舉一動都備受關注，2016年她生下大兒子朴秀真，隔年報喜懷了二胎女兒，集滿「好」字，卻在此刻被媒體爆料她生第一胎時動用特權，不僅讓兒子插隊用保溫箱，又讓經紀人進入只開放給產婦與小孩的重症病房，接著還傳她到某間月子中心探望好友，但院方規定只有丈夫能獲准進入，3度耍特權引發討論。

朴秀真3年前曬出的照片。（圖／翻攝自ssujining IG）

對此，朴秀真當時曬出手寫信，認了生第一胎時因為早產，沒有理智做出正確判斷，「我們正在深刻反思，真的很抱歉」。而她從2017年起就減少更新IG的頻率，最近才開始曬照片，上周分享家中準備過聖誕節的花束照片，今又貼出自拍，照片中的她超級凍齡，留著一頭俏麗短髮加雪白肌膚、大眼挺鼻，氣質有如大學生，完全不像二寶媽。

(中時新聞網)