費城人隊今（23）日宣布新任球團總經理（總管）人選，將由39歲的弗德（Sam Fuld ）出任，他曾在2017年以自由球員身分加入以色列隊，並擔任第一棒開路先鋒，在世界棒球經典賽分組預賽以15比7擊敗中華隊，後來以色列還打進8強。

弗德2007年升上大聯盟，守備位置是外野手，待過小熊、光芒、運動家、雙城隊，總共有8年大聯盟資歷，累計出賽598場，打擊率2成27，有12支全壘打、112分打點，成績算是很普普，2016年起就未再升上大聯盟。

弗德擁有史丹佛大學畢業的學歷，打完2017年經典賽便正式退休，同年11月轉入費城人球團行政體系工作，曾任大聯盟部門協調人員，去年則擔任運動、訓練與球員身體狀況、營養等部門的主管。

有趣的是，弗德之前還跑去紅襪隊面試管理職務，一度是球隊總教練的人選之一，直到球團決定由柯拉（Alex Cora）出任教頭為止。對此弗德說，有了和不同球隊面試的經驗，更能站在球團的角度思考，加強與球員的溝通。

弗德將遞補先前克倫塔克（Matt Klentak）遺留的職位，而球團為了協助弗德，也把維蘭迪亞（Jorge Velandia）提升為總經理助理，萊恩（Terry Ryan）升任總經理特別助理。兩人都在費城人球團待了一段時間，原本就是弗德的工作夥伴。

(中時 )