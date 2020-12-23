台灣253天新冠肺炎本土零確診破功，台股昨大跌207點後，今防疫概念股點火，出現跌深反彈，盤中漲逾30點，再度站上1萬4200點；金管會主委黃天牧今於立法院信心喊話，「台股有好的基本面支撐」，台灣第3季經濟成長率也有好的表現，會持續關注疫情的後續變化。

英國新冠肺炎病毒出現變種、疫情跟著失控，加上台灣本土零確診破功，黃天牧進一步表示，台股市短期難免會有波動，但國內防疫嚴謹，中央流行疫情指揮中心處理也相當穩健，他認為對股市影響程度有限，台股不僅有好的基本面，台灣第3和第4季經濟成長率表現，都優於世界主要國家。

國民黨立委曾銘宗在財委會質詢時表示，台積電佔台股權重愈來愈大、台股是否要尋找下一個「護國神山」？黃天牧表示，政府推動六大核心戰略產業，這些產業類型中有機會尋找下一個護國神山，像是生技醫療都可能有機會。

不過，曾銘宗指出，國內產業升級面臨瓶頸，目前在台新的上市櫃公司規模都偏小，台股當中日平均交易量500張以下的上市櫃公司，佔總數的5成以上，曾銘宗期望金管會能出更多力，將有潛力的個股引到資本市場，也讓更多好公司，能活絡台股，以平衡台灣國內的金融發展。

(中時 )