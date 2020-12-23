立法院明將表決萊豬9項行政命令，國民黨今起發動群眾圍立院抗爭，另由智庫、國家政策研究基金會發布時事民調，顯示有近六成民眾支持在野黨在萊豬議題以強烈手段監督政府，另有過半民眾不認同衛福部長陳中說「萊豬不等於毒豬」，逾六成民眾不信任政府能做好逐批查驗。

這次民調由智庫委託全國公信力民調公司，在本月15至17日以電話隨機撥號抽樣，有效樣本1077人，在95％信心水準下，最大誤差不超過正負2.99個百分點。

智庫上午公布民調，副執行長黃心華表示，從先前的民調結果可知，有近七成民眾反對開放萊豬，而這次的最新民調，進一步詢問民眾對於陳時中所說「萊豬不等於毒豬」、「標示瘦肉精含量恐有歧視」等發言有何感想，結果顯示，民眾對於此類發言都有過半以上表達不認同。

民調結果顯示，在認不認同「衛福部長陳時中說，萊豬不等於毒豬的說法」，有32.3％認同、51.5％不認同、其餘16.2％沒反應；在認不認同「陳時中說，如果在進口豬肉上標明瘦肉精的含量，恐怕會造成歧視嫌疑」，有24.3％認同、62.4％不認同、其餘13.3％沒反應。

另就「針對將來萊豬開放進口之後，請問您相不相信政府有能力落實逐批查驗的工作？」，有27.9％認同、63.4％不認同、其餘8.7％沒反應；因此「在萊豬議題上，請問您支不支持在野黨應該用強烈的手段來監督政府？」，有58.8％表示支持、31.4％不支持、9.8％沒反應。

交叉分析結果顯示，有關陳時中「萊豬不等於毒豬的說法」，不認同者的政黨傾向多集中在國民黨或台灣民眾黨支持者，而認同者的政黨傾向則多為民進黨、時代力量或台灣基進；但在陳時中稱「標明瘦肉精含量，恐造成歧視嫌疑」的說法上，除民進黨支持者，其餘在野政黨的支持者幾乎都不認同。

(中時 )