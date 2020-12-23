議員徐巧芯揭露，地方上收到一張紐籍機師的疫調圖與中央不一樣。（議員徐巧芯提供）

確診紐籍機師（案765）曾在自主健康管理期間趴趴走，昨爆出3個地點後，今天又傳出更多新足跡，包括鼎泰豐天母店、台北車站地下停車場、兄弟飯店停車場、象山等，北巿議員徐巧芯質疑，她取得的資料和指揮中心之前公布的足跡不一樣，她向相關單位求證未果，自行向相關店家求證，得到肯定答案。

有關案765的新足跡仍待指揮中心確認，而記者也有聯絡指揮中心，但尚未獲得回應。

徐巧芯指出，地方上收到一張圖，關於案765的疫調，跟中央發的不一樣，中央發布的消息，在12月9日中午的行程完全空白，而這張圖上寫的有包含案765去了「日本交流協會」以及松山區其他地方，12月10日還去了台北車站東地下停車場，晚間至天母SOGO與石牌愛心加油站。

根據表格資料，確診紐籍機師12月8日中午11時30分到12時30分曾去新光三越天母店；12月9日13時50分則由慶城街進入兄弟飯店停車場，後步行至日本交流協會，大約在14時28分左右離開，接著便前往莫凡彼台北慶城店待到15時30分才離開，之後在開車到公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所直到4時30分才離開。

12月10日15時11分進入台北車站東地下停車場停車，大約16時34分到象山觀賞101，後至鼎泰豐天母店用餐，再前往石牌愛心加油站加油。

另根據消息來源指出，兄弟飯店將於今天下午進行全面消毒；而鼎泰豐SOGO天母店表示，目前沒有收到環保局通知有確診者來過，但昨天整棟SOGO天母店都有進行全面消毒，員工上班期間也有配戴口罩、測量體溫，確實做好防疫工作。台鐵則表示，地下停車場是外包的，廠商已加強消毒，而台北車站的消毒頻率將從2小時縮短為1小時。

徐巧芯表示，中央和地方資料不同，這導致了地方居民相當緊張，向她查證，包括台北市衛生局等單位遲遲無法確認，只好打電話給上述的店家詢問，得到的回覆是「確實有這件事」。

徐巧芯認為，照這樣看來，並不是空穴來風，她想問為何流行疫情指揮中心的疫調只公布一半，案765的行動軌跡在12月9日真的如原本所說的一個地方都沒有去嗎？是因為涉及日本交流協會，所以不敢公開嗎？徐巧芯直言，都什麼時候了，拜託秉持公開、透明的立場，說明清楚，讓民眾能夠好好防疫，保護自己，而不是只能靠自己的力量探聽消息。

(中時新聞網)