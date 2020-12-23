「要健康、拒萊豬！」立法院24日投票表決萊豬行政命令，桃園市15名議員23日在市議會和桃園媽媽們站出來，一起反對萊豬進口。有媽媽擔憂孩子們會吃萊豬長大，更憂心萊豬進入彼此生活環境。期盼立法委員能夠展現民意，在立院擋下萊豬。

桃園市國民黨籍議員林政賢、黃婉如、林正峰、吳嘉和、梁為超、葉明月、涂權吉、徐玉樹、林昭賢、徐其萬、舒翠玲及張桂綿助理、朱珍瑤助理，無黨籍市議員牛煦庭、劉熒隆助理及桃園媽媽們23日在桃園市議會齊反萊豬，表達不分黨派、立場，希望立院聽到地方的聲音。

舒翠玲表示，22日臨時決定要站出來，趕緊號召眾人，表達地方心聲、民意，25日立院審查明年萊豬進口的行政命令。她說，大家不反美豬但是反萊豬。舒指出，現在沒有科學證據顯示微量的萊劑不會對人體有影響。蔡英文總統當年反萊牛，現在卻稱時空環境不同。痛訴「天大地大，人民健康最大，不分黨派站出來！」要求蔡政府懸崖勒馬。

「選前用三隻小豬要你的錢，選後萊豬要你的命」市議員牛煦庭則批評，民進黨政府開放美萊是背叛鄉親行為，希望立委諸公能夠順應民意。他也呼籲，民進黨政府應該趕快核定各縣市議會審定的自治條例，讓地方可以把關。吳嘉和也說，進口萊豬非僅是貿易問題，要求中央重新考量拒絕萊豬來台。

除了民代，里長、護理師、家長會長、婦女、關懷據點志工，也一起站出來反對萊豬。王姓護理師說，政府把萊豬美化成可以很快代謝，但是台灣人飲食習慣大量食用豬肉，小朋友若5、10年吃萊豬會怎辦？要政府用媽媽心態考量。

(中時 )