國民黨立委陳玉珍表示，國和國之間的往來，不是一昧地卑躬屈膝就可以讓人看得起。（陳人齊攝）

蔡政府8月底無預警開放萊豬、30月齡以上萊牛進口，從決策過程、風險評估到後續的配套措施都引發詬病，甚至反對者還被「查水表」。國民黨團發出48小時甲級動員，今將夜宿立法院表達不滿。立委陳玉珍今早穿上4層褲子備戰，呼籲民眾即便擋不了也別放棄，明年8月就用公投讓政府聽見民意。

面對萊豬、萊牛開放，陳玉珍表示，中華民國是個主權獨立的國家，和世界各國都是平等的地位，雖然我們賺美國很多錢，但我們的地理位置、戰略位置是美國需要的，不只是我們需要他們，他們也需要我們守住東亞防線。美國想要當世界強權，應該看重我們的重要性，國和國之間的往來不是一昧地卑躬屈膝就可以讓人看得起。

陳玉珍表示，台灣的地位重要，有本錢和美國談判，民進黨政府卻完全偏到美國那邊去，讓我們的談判籌碼變少。馬英九執政時代，保持一點關係，強權都會來拉攏我們。美國不是我們的上國，憑什麼對我們頤指氣使？

蔡政府此次最大的問題是強行輾壓過關，缺乏和人民、國會的溝通，目前民意調查6、7成民眾都是反對開放，尤其很多媽媽非常擔心，政府說這是為了我們的國際地位，但現在美國換了總統，拜登也說不會簽署任何貿易協定，顯然我們沒辦法如願。

另外，政府說會做好管理，但卻不標示含不含萊劑，且食品也沒辦法溯源，中央地方查核人力又不足，整個過程完全是在欺騙人民。陳玉珍相當擔心，萊豬、萊牛開放後，下一個要煩惱的恐是核災區食品，屆時政府又會使出相同手法，例如換取國際地位、做好管理給民眾選擇等，來促成核食的開放。

近期精神科醫師蘇偉碩反萊克多巴胺遭衛福部告發，又遭退輔會補刀翻舊帳，陳玉珍痛批是在殺雞儆猴，讓堅持科學證據、知道萊劑有毒的人不敢說話，「政府解決的不是萊劑的問題，而是解決發現問題的人」，擺明要讓大家去懷疑蘇醫師的人品，讓他的話變的沒有可信度，希望蘇醫師要堅強。

對於有些民眾認為國民黨當初執政時也開放萊牛，此次為何卻站出來反對？陳玉珍表示，大家都是說牛和豬的食用量不同，不過其實國民黨可以有guts一點，連萊牛都一起反對，「我可以這麼做，我個人就是這樣支持，就是不要萊克多巴胺」。至於有些人懷疑蘇醫師為何要與當年反對的政黨站在一起，她表示，這顯示蘇醫師捍衛食安的立場從未改變，如果有一天國民黨執政開放了有疑慮的食品，相信蘇醫師也會站出來反對。

為表達對萊豬的不滿，國民黨團發起甲級動員，今將夜宿立法院，陳玉珍雖然有點不適，但一早仍然穿起4層褲子、準備好手套應戰。她痛批政府矇住了眼睛、摀住了耳朵，以至於看不見、聽不見民意。若使出全力仍無法攔阻萊豬輸台，民眾還可藉由8月公投表達不滿，千萬不要放棄。

(中時 )