知名美劇「后翼棄兵」受歡迎，讓西洋棋棋士生平故事在美成熱議，曾是矇眼棋冠軍的比利時裔美籍棋士柯塔諾斯基擁有絕佳記憶力，但妻子說「他去超市不記得要買吐司回家」。

「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）原本是西洋棋比賽中經典的開局方式，現成為今年度受歡迎的美國電視劇名。

在劇中第5集的對話中，曾經提到兩位歷史上真實的猶太裔西洋棋好手，其一是2000年去世，曾創矇眼棋世界紀錄的柯塔諾斯基（George Koltanowski）；另一位是第一位正式取得西洋棋冠軍的史泰尼斯（Wilhem Steinitz），他於1886年到1894年保有此一頭銜。

其中，柯塔諾斯基的特別之處在於終其一生只靠西洋棋維生，他並曾於1948年起為美媒「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）撰寫西洋棋專欄，長達半世紀的時間，共寫了1萬9千多篇專文。

舊金山紀事報今天報導，柯塔諾斯基出生於比利時，14歲時開始下西洋棋，很快地在短短幾年內棋藝大進，變成比利時的全國冠軍，得獎促使他改變職業。

他從小被栽培為鑽石切割師，正如父親與祖父那樣。他說，「子承父業，很自然」，但是最後成為西洋棋專家，「除了西洋棋，沒做其他事情」。

柯塔諾斯基擁有獨特的記憶，仰賴聽覺更勝於視覺，尤其矇眼對弈更凸顯這項技能。1937年，他矇眼與34 位蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）的最佳棋士同時對弈，下棋時大聲宣布他的棋步，而主辦單位宣讀對手的棋步，最後贏了24場，其他10場平手；這等同在超過2100個棋盤方格上，記住1080個單獨棋子的正確位置。

柯塔諾斯基於1949年在舊金山又創下另一個紀錄，12小時下了271場西洋棋，最終贏251場，輸3場。

報導指出，下棋時，柯塔諾斯基不時要求喝黑咖啡或吃葡萄乾，在極度專心的狀態下閉著眼睛，每7分鐘可擊退一位對手。

1960年，他在舊金山惠蒙特飯店（Fairmont Hotel ）一場展覽連續下56場矇眼棋賽局，吸引2500位觀眾，取得50勝、6平手，至今仍為這項金氏世界紀錄保持者。他的太太李亞·柯塔諾斯基（Leah Koltanowski）曾說：「我不知道他怎麼辦到的，他甚至記不得要從超市買一條吐司回家。」

柯提（Kolty）是他粉絲所熟知的暱稱。他經常巡迴演出矇眼下盲棋，並以西洋棋大使自豪，在社區活動中心、學校和州政府的監獄成立西洋棋俱樂部。

柯塔諾斯基有多本西洋棋相關的著作，報導說他是史上撰寫西洋棋每日專欄最長久的一位，直到他90多歲，長達52年。他於2000年逝於舊金山，享耆壽96歲。

(中央社)