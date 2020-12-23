奈史密斯籃球名人堂委員會今天宣布，「真理」皮爾斯、道格柯林斯、麥克庫珀和勞倫傑克生等人首次入圍2021年奈史密斯籃球名人堂。
首次獲得提名的候選者除了皮爾斯、柯林斯、傑克生與庫珀外，還有韓生、加芬科爾、阿克曼、格裡菲斯等人。
其他再次獲得提名的候選者有畢拉普斯、波許、理查漢密爾頓、貝基哈蒙、鮑勃哈金斯、韋伯、萊特、卡許、華勒斯。
皮爾斯在塞爾提克待了15個球季，並在2008年帶領球隊奪得總冠軍，而皮爾斯也獲選總決賽MVP。皮爾斯曾10次入選全明星賽，總得分排在塞爾提克隊史第二，僅次於哈夫利切克。
道格-柯林斯在1973年NBA選秀中以狀元身份加盟76人，在費城待了8個賽季。事實上，柯林斯最讓人津津樂道的是他的教練生涯，從1986年公牛開始，他就曾執教過喬丹，後來又執掌過活塞、巫師和76人兵符。
身為「Showtime」時代的一員，麥克庫珀在湖人待了12個賽季，贏得5個總冠軍。1987年庫珀當選NBA年度最佳防守球員，5次入選最佳防守陣容。退役後，庫珀執教WNBA洛杉磯火花隊，贏得兩次總冠軍，2000年獲得WNBA年度最佳教練。
(中時 )
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