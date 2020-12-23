大陸衛健委公布最新健康數據顯示，因城鄉差距縮小，民眾體格發育地區落差問題改善，平均身高增長。但超重肥胖問題加劇，慢性病呈上升趨勢。

據統計，18至44歲男性平均身高為169.7公分，女性為158.0公分。18歲以上男性平均體重為69.6公斤，女性59公斤，與2015年相比分別增加3.4公斤和1.7公斤。

陸媒報導，2020年中國居民營養與慢性病狀況報告顯示，隨著健康中國建設和健康扶貧等民生工程的推進，大陸農村等地區、兒童青少年等人群營養不足問題得到顯著改善，因健康問題導致勞動力損失的現象減少，營養改善和慢性病防控工作取得積極進展和明顯成效。

另一方面，城鄉各地不同年齡組的民眾超重肥胖率繼續上升，導致高血壓、糖尿病、慢性阻塞性疾病的患病率和癌症患病率和2015年相比皆有所上升。

大陸衛生健康委副主任李斌表示，隨著慢性病患者生存期的不斷延長，加上人口老齡化、城鎮化、工業化進程加快和行為危險因素流行對慢性病發病的影響，大陸慢性病患者基數仍將不斷擴大，防控工作仍然面臨巨大挑戰。

(工商 )