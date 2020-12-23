南寶(4766)2020年第4季鞋材產品銷量預期將恢復至去年同期的8成5左右，優於第3季，特殊黏著劑訂單已恢復正常，營收可望維持去年同期水準，第4季獲利表現可望年增逾1成，但全年度在疫情影響下，法人預期，獲利僅能勉強持平或微幅成長。2021年受惠產品銷量恢復正常水準及低價原物料挹注，獲利有機會明顯成長。

受疫情影響，南寶2020年首季至第3季鞋材產品年衰退達20%，特殊黏著劑衰退7%，塗料產品衰退16%，不過，下半年度疫情趨緩與電商通路銷售等關係，第3季鞋材產品銷售開始回溫，第4季整體產品第3季逐季改善。受惠原物料價格走跌，雖然銷售衰退，但毛利率不減反增，法人預估，2020年營收約年減9%左右，落在155億元附近，獲利表現將與去年同期持平。

展望2021年度，預期疫情將不會嚴重惡化，鞋用產品銷售有機會重反以前的水準，特殊黏著劑將重回成長趨勢，新產品碳纖維複合材料則是未來主力產品，2021年貢獻1億元人民幣目標不變。由於原物料成本維持低檔，再加上整體稼動率回升，毛利率可望續增，法人初估，南寶2021年營收年增將在8%左右，可望逾168億元，稅後淨利年成長上看2成。

(時報資訊)