根據英國調研公司Omdia最新報告，因疫情意外造成需求端暢旺，韓國三星電子可望在今年，再次奪得全球電視機銷售冠軍寶座。根據統計，三星已經連15年在全球電視銷售量方面稱王。

這份報告也指出，韓國三星電子在今年前3季已出貨3392萬台電視後，今年銷售量將上看4902萬台。同時，年增率也高達11.2%，這是自2014年以來，三星再度創下年度最高銷售數字。6年前的2014年，適逢冬季奧林匹克運動會與世界盃足賽之際，三星當時曾賣出5294萬台電視。

Omdia也預測，今年全球電視銷售量將達到2.383億台，超過2019年的2.291億台。這比Omdia公司曾在9月份做出的預測值，高出了3.8%，也是自2015年以來，全球電視銷售量再創新高紀錄。

研究員表示，由於疫情關係，迫使大家必須待在家內，宅經濟也將全球對電視的需求量，一舉推升至新高點。

由於有愈來愈多廠商選擇利用網路來銷售電視，在價格日漸便宜下，今年電視總銷售額將從2019年的1546.7億美元，降至今年預估的977.9億美元。

(時報資訊)