直得(1597)今天上櫃轉上市掛牌，董事長陳麗芬指出，受惠於半導體、5G及醫療需求，2021年營運會比今年樂觀。樹谷二廠預計明年6月啟用後，產能將較一廠新增20％到30％。

直得今年第2季後呈現逐步復甦，主要來自大陸5G、基建及自動化需求帶動，第3季又有醫療急單，因此即使有疫情的影響，累計前3季營收及獲利仍優於去年同期；累計前11月合併營收12.5億元，年增4.16％。

滾珠螺桿占比還是最大，接近7成，線性滑軌約在23％，滾珠花鍵近1成。因半導體、5G及自動化需求仍不錯，12月營收可望優於去年同期，全年年增約5％。

2021年半導體產業仍然看旺，醫療需求不差，工具機已經從谷底回升，明年營運比今年樂觀，成長幅度還需要觀察半導體成長幅度。外銷廠商持續面臨台幣升值挑戰，若再升值，直得也不排除產品會漲價因應。

公司投資10億元設立樹谷二廠，將打造智慧化系統解決方案，預計明年2月底主建物完成，6月完工啟用，產能可以較一廠再多增加2到3成。

(時報資訊)