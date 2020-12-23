大陸女星劉亦菲擁空靈氣質、清純形象，她還因此被受封「神仙姐姐」的美名，不過劉亦菲卻人紅是非多，她近日被陸網流出工作側拍影片，劉亦菲遭指對工作內容不滿而大擺臭臉，甚至爆劉亦菲和工作人員僵持1小時，劉亦菲耍大牌傳聞因此傳開，對此，品牌看不下去在微博發文曝真相。

33歲劉亦菲日前被陸網流出工作側拍影片，當時進行拍照工作的劉亦菲，被爆不滿意拍攝場地等小細節而擺臭臉，氣氛尷尬，劉亦菲一度暫停工作，她還遭「霸拍」，讓工作人員等了整整1個小時。

品牌還原劉亦菲拍照狀況。（圖／取材自瑞士天梭表Tissot微博）

針對網上爆劉亦菲耍大牌傳聞，品牌方昨（22日）晚則在微博還原當時狀況，表示劉亦菲一直都很謙遜、敬業「前幾天看到她，就像是許久未見的朋友，分外親切」，品牌也指出，在拍攝過程中，劉亦菲非常配合。

劉亦菲甚至犧牲自己的休息時間，工作到深夜才收工，品牌最後強調：「我們要為她的敬業和專業點讚」，以行動粉碎劉亦菲耍大牌的謠言。而劉亦菲這回無端被傳耍大牌，在品牌方主動發文滅火下，也讓外界見識到劉亦菲擁仙女外表下，好脾氣和親民個性更是狂圈粉。

(中時新聞網)