◎北市跨年晚會變數 柯文哲：可能在前一天宣布不辦

長榮紐籍機師（案765）染疫，也連帶感染密切接觸的廣達集團女員工（案771），指揮中心公布兩人足跡，包括天母新光三越、SOGO與好市多南崁店，外界擔心是否影響跨年活動。對此，台北市長柯文哲今表示，跨年晚會還是會舉辦，目前都照要辦的原則準備，但可能在前一天宣布不辦。

◎過年離島航線第二波加班機 下周二晚間6時開賣

因應春節返鄉及旅遊需求，民航局今日宣布，對金、馬、澎需求較高的離島航線規劃第二波加班機，總計提供1.7萬餘座位，12月29日下午6時至8時統一開放訂位。民航局表示，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位。

◎罵陳沂「狗畜」挨告 陳為民判賠6000元確定

網紅陳沂不滿資深藝人陳為民罵她「狗畜」，提告求償，台北地院簡易庭判賠6000元，陳沂認為金額太低，上訴求償10萬元。北院今（23日）審結，駁回上訴，全案確定。

◎八里雙屍命案 媽媽嘴老闆連帶判賠 提再審遭駁回

八里雙屍命案凶手謝依涵殺死陳進福、張翠萍夫婦，張母提告求償，法官判決媽媽嘴咖啡店老闆及股東呂炳宏等3人未盡監督之責，判須與謝女連帶賠償張母368萬810元確定，呂炳宏等人提再審，台灣高等法院認定無法推翻原確定判決之認定，判決駁回。可上訴。

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(中時新聞網)