吃到飽的種類多寡，包括buffet、燒烤及Pizza等。近日，有一名網友疑惑「台灣怎麼好像都沒有迴轉壽司吃到飽？」貼文引發不少網友熱烈討論，並表示「超尷尬」。

原PO日前於PTT八卦板標題以「爭鮮吃到飽有搞頭嗎？」發問，他指出坊間迴轉壽司愈來愈多，但都沒有業者推出吃到飽方案，提出若是定價399吃到飽，規定只能拿轉盤上的，不能隨意自己點餐，「大家會買單嗎？」

文章曝光後，網友認為依照原PO的想法，以男生來說，一次吃20盤是基本，再加上人事成本、店租等開銷，定價399一下就會被吃倒了，且爭鮮一盤為30元，推399吃到飽，根本是賠本生意，更直言「599的都被吃倒了，哪來的自信399可以存活」、「399也才13盤，這並不是很多的量，你這定價絕對有問題。」

不少網友也表示，台灣沒有迴轉壽司吃到飽，原因在於「價格平衡」，若真要有迴轉壽司吃到飽，少說也要將價格訂在799，才不會虧錢。不過，仍有部分人提供實質的建議，399價格太低會被吃倒，799價格又太高，還不如去吃自助餐buffet，會更划算，價格不上不下，「超尷尬」。

(中時新聞網)