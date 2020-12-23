立法院會明將處理攸關萊豬9項行政命令，民進黨團總召柯建銘表態將記名表決，國民黨則要公布表決名單，把綠委點名成萊豬立委，並號召撥打綠委辦公室電話施壓。對此，民進黨立委張宏陸反嗆，如果民進黨是萊豬立委，那國民黨也是萊牛立委。綠委陳亭妃則說，是該面對的時刻，呼籲國民黨不要過度政治操作。

明天就是立法院萊豬決戰日，張宏陸表示，每個民意代表都會有壓力，如果說民進黨是萊豬立委，那國民黨也是萊牛立委。他強調，萊豬進口要嚴格管制源頭，台灣相對要對外貿易，也要讓別人進來，政府從非洲豬瘟防疫就非常成功。

綠委蘇巧慧表示，萊豬議題從8月至今滿久的，社會大眾其實不太懂，這個國家只剩下萊豬嗎？我們還有防疫等更重要的事要做，如果明天清楚向國人再一次報告，並做決定，民眾應該也會樂見。

國民黨今將夜宿，民團明將繞行抗議向民進黨立委施壓，蘇巧慧說，大家都看到，昨天很遺憾又有新的本土確診案例，大家要表達意見很OK，但記得做好防疫措施。

民間團體與國民黨今晚將在立院外舉辦「最後的晚餐」晚會，號召千人一起品嘗滷肉飯、豬肝湯等。陳亭妃回擊，什麼叫最後晚餐，執政黨鼓勵大家吃台灣豬，國民黨用這樣的字眼抹黑扭曲，呼籲國民黨不要過度政治操作，一點意義都沒有。

陳亭妃說，明年起，行政院應每個月一定要公布所有美國豬肉進口情況，不論是否含有萊劑，如果美國豬肉進口根本沒增加，國民黨這些政治操作是不是不攻而破。

(中時 )