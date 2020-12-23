高雄市議員黃捷罷免案已成立並定明年2月6日（星期六）投票。無黨籍立委林昶佐，今將在立法院舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，現場有多位民意代表出席。無黨籍台北市議員林穎孟在現場，引用電影《神力女超人1984》的名言，大讚黃是「高雄的蓋兒加朵」（Gal Gadot，神力女超人扮演者），呼籲大家一起團結守護黃這股進步力量。這番言論，引發網友正反激烈論戰。

林穎孟今出席「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，隨後在臉書發文，稱自己在現場發言，引用近期熱門電影《神力女超人1984》名言：「謊言不生善果。」（Nothing good is born from lies.）因為她相信事實一定勝過千萬的謊言；事實就是，「我們高雄是一座偉大的城市，而我們黃捷正是推動高雄邁向偉大城市非常重要的進步力量。」

林穎孟表示，她認識黃捷很久了，她可以很肯定的告訴大家：「黃捷是我們政壇少見的，一個非常正直、善良、溫暖的年輕人，她是非常珍貴的，我不希望她在政壇裡面缺席，所以我在這邊呼籲大家、拜託大家，這次一定要團結起來！」並重申：「一起來支持我們高雄的黃捷！一起來支持守護我們高雄的Gal Gadot蓋兒加朵，不要讓黃捷一個人孤單！我希望我們大家可以一起結（捷）伴同行！謝謝大家！」

文章一出，獲得正反兩極意見。有網友留言：「我反對黃捷被罷免，但是穎孟，我真心認為，從大選到罷韓，到中天關台，整個社會的是非對錯價值觀到那去了？不同立場之間有無對話，資訊公開透明？」「物以類聚、人以群分，你們兩個都一樣」、「蛇鼠一窩」；也有網友回應：「捷伴同行一定要的，宣傳分享希望更多鳳山朋友出來投不同意票」、「黃捷加油」、「力挺黃捷」。

(中時新聞網)