立法院將在24日處理萊豬開放行政命令等11案，臺北市議員羅智強持續點名民進黨立委吳思瑤共12名挺萊豬立委，並強調吳思瑤將投下護萊豬的一票，對此吳思瑤則回應：「當然，支持國家政策」，也強調相較於國民黨進美牛，沒做到校園食安把關，民進黨則是滴水不漏在做實事。

羅智強今(23)早在臉書以「罷免12萊委，就能停止進口萊豬」為題指出，吳思瑤已表態不會再像聯席委員會一樣找藉口缺席，明天她會在院會投下護航萊豬的票；並強調，「當吳思瑤護航萊豬成為事實，罷免吳思瑤就成為我們的義務」。

立法院今(23)日舉行教文會，吳思瑤會間受訪時表示，明天將會投下支持萊豬的一票，支持國家政策，這是基於臺灣發展的必要，身為民意代表，她勇敢承擔，「有蘿蔔，有棍子」，實事求是，認真問政，每天努力為了校園食安把關。

對於羅智強近來不斷指控，吳思瑤則說，羅智強顯然忘了，2012年他在馬政府任內擔任總統府副秘書長，在馬前總統身邊擔任幕僚，並開放美牛，「今天是否自己先辭職？」

吳思瑤也提到，教育部將完成全國3600多所國中小合約換發，把關校園「零萊豬」，學童吃到的一定都是國產肉品，如果違約，廠商便不能再包學校團餐，教育現場都很清楚，近來她也密切與國教署彭富源聯繫，做到的是超前部署。教育部長潘文忠則回應，都清楚吳思瑤對校園食安都有密切督導，各縣市學校也都配合辦理。

於此吳思瑤再回嗆羅智強，沒有做到民意代表該做的事情，不是像個「政治小混混」，只會在網路號召「韓粉」，喊打喊殺，呼籲羅智強進入現實世界。

吳思瑤也提到，相較於馬政府開放美牛，當時並沒有做到校園食安把關，民進黨則做了很多努力，把關學童飲食，「我們做很多校園防護，滴水不漏，馬政府遠不及我們百分之一」，她強調自己是在做實事，不會放棄努力，也不會浪費力氣在不值得的事情上，也希望相關人等不要再發布扭曲言論。

(旺報 )