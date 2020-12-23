決定是否開放美國帶有萊克多巴胺豬肉的行政命令將在明天送往立院進行闖關，民進黨內部已經做出共識，將比照同婚案，黨團全力護航，一定要讓該行政命令成功過關，對此，農委會主委陳吉仲今(23)日接受訪問時表示，該決策讓民進黨政府受到許多來自選民的壓力，但他認為這些決定對未來產業都是正面的，將來一定可以對選民交代。

陳吉仲接受廣播節目訪問時被主持人周玉蔻問到，萊豬明天就將在立院以投票的方式進行表決，而投票也必定將留下紀錄，造成許多民進黨的立委受到地方很大的壓力，如林淑芬、鍾佳濱和劉建國等人都被列為黑名單，未來民進黨將如何安撫這些支持民進黨的選民？

陳吉仲指出，相關的配套都已經做好準備，政府不僅祭出百億的養豬基金，未來台豬、美豬也都會有清楚標示，預期未來台灣豬肉在兩相比較下，會賣得更好，影響將會是正面的。

陳吉仲也表示，這次美國萊豬的開放，對於國家是「利多於弊」，而目前政府最重要的工作就是讓消費者對食品、食安消除疑慮，吃得更安心，陳吉仲也拍胸脯保證，現在所做出的任何行動、決定，未來都會接受歷史的檢驗，並表示自己非常有信心。

(中時新聞網)