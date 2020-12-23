搶攻年終聚餐旺季，台北花園大酒店【饗聚廚房】自即日起至2021／01／17推出「大口吃肉美食節」活動，餐檯上無限供應現切低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排，採用主廚秘製醬料調配與完美的火侯掌控，使肋排肉質飽滿多汁、香氣撲鼻，搭配啤酒暢飲，在年末歡聚佳節邀饕客來趟吮指回味無窮的肉食饗宴。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「時序邁入年末，為美食高峰季，三五好友聚餐一價吃到飽的自助百匯向是聚會或團體聚餐最佳首選，為積極搶攻歲末商機，台北花園大酒店【饗聚廚房】特別推出大口吃肉美食節活動，餐檯上無限供應現切低溫烘烤霸氣低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排，佐主廚獨特燒烤秘製醬料，交織出西方豐富的肉食料理文化底蘊，打造肉食控的美食新天地，搭配上啤酒無限暢飲，看好聚餐旺季及振興三倍券期限截止至年底的刺激效果，預估可帶動1~2成業績成長。」

台北花園大酒店全新品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南……等多國特色自助百匯，此次獨家推出經典風味「低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排」，嚴選肉質嫩度甚佳的台灣本地帶骨豬，以特製醬料醃製一晚，再放入烤箱內低溫烘烤。

據研究報告指出，肋排這類帶骨肉，再烹調中骨頭內含磷酸鈣、膠原蛋白與骨髓等會滲透於肉質中呈現更加濃郁的風味，同時烘烤時外層均勻塗上以蛤蠣汁、蠔油、馬鈴薯..等熬煮製成主廚BBQ醬燒烤醬汁反覆上色入味，秘製醬料調配與完美的火侯掌控，使肋排肉質飽滿多汁、香氣撲鼻，入口嘗到香酥、軟嫩、Q彈三種層次的口感。

此外搭配西方節慶氣氛，本著美味再升級、升級不加價的精神，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，更提供多元服務，新增每日限量手搖鈴私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，讓饕客享受美食之餘還能感受濃濃佳節氣氛， 盡情享受主廚團隊精心研發的各式創意佳餚，豐富感官體驗。

(中時 )