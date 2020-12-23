因國人有食用豬腸習慣使得腸衣供不應求，國內包香腸腸衣多為進口，明年萊豬進口，為鼓勵民眾優先購買國產豬，農委會推「臺灣豬標章」供申請店家懸掛以便區別，但進口腸衣仍可申請該標章引來爭議，農委會主委陳吉仲今(23)日表示，腸衣占整個香腸加工的比例不到3％，「即使腸衣有萊克多巴胺，但檢驗出來也幾乎沒有」，若使用台灣豬肉就寫台灣，但腸衣要另外標示產地來源國。

為鼓勵國人優先選購台灣豬，只要店家業者100％使用國產豬，就可申請中央畜產會推動的「台灣豬標章」，但因為「腸衣」原料國內供不應求，大多從荷蘭、德國、法國等國進口，因此只要主原料使用國產豬、進口腸衣仍符合店家申請臺灣豬標章資格，引來社會批評。

陳吉仲今日接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，主持人周玉蔻問到，台灣人飲食習慣愛吃香腸及臘腸，雖然肉是台灣豬，但腸衣是否成為潛在的食安疑慮？陳吉仲表示，香腸的腸衣大部分都是進口，如荷蘭、德國、法國、美國等，但腸衣占整個香腸加工的比例微乎其微不到3％，即使腸衣有萊克多巴胺，「但檢驗出來也幾乎沒有」，業者販賣的香腸若是使用台灣豬肉就寫台灣，但腸衣也要另外標示產地國。

陳吉仲強調，目前可以進口我國豬肉的13國中只有美國會用萊劑，全世界也沒有國家強制標示有無萊劑，除非像加拿大業者自願標示，「台灣業者若要自願標示也可以，尊重市場機制。」

(中時 )