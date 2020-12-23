宏遠投顧副總陳國清指出，近期個股股價及台股指數漲太多，也反應大部分利多，即使仍有元月行情可期，若近期個股適度回檔修正，較為有利可圖，若持續大漲一波走完，則不建議對元月行情期望太高。因此，若12月下旬股價適度回檔，則12月底到明年1月中下旬，或因月底績效拉抬或是期望元月行情。

陳國清表示，若近日適度休息回檔，12月底到1月中下旬，或將有行情，除非突然有大利空出現，全球股市大跌，則另當別論；不過，台股大盤及個股股價，若是從12月底到在1月中下旬又出現大漲，則是建議逢高獲利了結，見好就收。

以下是他的分析：

一、個股股價都已大漲過，甚至超過基本面的超漲情況，尤其外資對個股漫天喊價，外資卻賣超推薦個股，像是出貨文；且因目前也有群魔亂舞現象，需提防這是股市末升段現象，隨時可能因外在利空使得股價漲勢停止，甚至大跌修正。

二、川普封殺華為，華為大量備貨，其他陸系手機廠也跟著大幅拉貨，目前中國手機廠庫存有偏多情況，2021年第1季起恐有調庫存壓力，將降低訂貨需求。

三、當PC/NB/MN/平板電腦/電視/網通/運動用品/防疫用品/耳溫槍&額溫槍/民生用品等，該買及不想買的人，都在今年到明年初提早購買，造成今年需求大增，但明年第1季以後需求恐大降。

四、上半年少出貨的產品如汽車零組件及車用電子、消費性電子產品及其他民生用品等，過度集中在下半年到2021年第1季出貨，例如以汽車需求量從2019年的9,000萬輛，掉到2020年只剩7,000萬輛，需求沒有增加，如何推升車用電子大量增加呢？只因今年上半年出貨少很多，遞延及過度集中到今年下半年到2021年第1季出貨，造成短線工廠產能不足，且因下游廠商在缺貨之際出現重複訂單及過度下單，造成榮景大好的假象，等到2021年第1季出貨結束，需求恐將大降。

五、許多廠商在缺貨之際必然過度下單，尤其越上游的超額訂單越高，等消費旺季過後將會造成庫存大增，屆時將殺價清庫存及降低對上游相關零組件需求。

六、1月中下旬川普下台可能將股市拉到最高點，再交給拜登，即使1月中下旬大盤及個股可能拉到最高點，但會面臨2月上旬封關過農曆年的賣壓。

他進一步指出，1月中下旬台股及個股若是拉到最高點，建議獲利了結，等到2月上旬封關過農曆年前的賣壓結束且個股股價有較多的回檔，則可在2月初封關前酌量承接一些個股來抱股過年，等新年開紅盤往上漲再賣出。但因明年第1季以後相關公司業績可能出現不如預期及往下修正，大漲的個股可能會出現修正，拖累股市大盤出現較多的修正，因此，2月開紅盤反彈或是上漲完畢之後，就需要保守謹慎因應。

(工商 )