川普政府18日將中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單，但兩名重量級共和黨國會議員今天認為力道不夠，應加強防範中芯國際取得美國先進技術。

路透社報導，聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）說，美國商務部把中芯列入實體清單（Entity List）還不夠嚴格，應改寫來堵住「危險漏洞」。他們說，這些漏洞「讓中芯不受限地繼續從事幾乎所有銷售，並持續支持（中國共產黨）軍事優勢的既定目標」。

他們在信中提到，如果不進行調整，法規將完全無法有效解決「日益嚴重的國家安全威脅」。

美國商務部婉拒評論。然而，商務部18日把中芯打入貿易黑名單時，部長羅斯（Wilbur Ross）曾說這一步是「必要之舉，以確保中國無法透過中芯來借助美國科技之力，讓本土技術更上一層樓，並支持破壞性軍事行動」。

這兩位國會議員之所以擔憂，是因為美國商務部的限制僅適用於製造10奈米及更小晶片所需的設備。他們寫道，川普政府「似乎允許中芯取得幾乎所有半導體製造設備」。

這兩位國會議員擔心，新規定只是「為了作秀和商業利益，卻犧牲掉美國國安」。

中芯國際20日表示，被列入貿易黑名單將對他們10 奈米以及更先進晶片技術的研發構成重大負面衝擊，但說對公司短期運營及財務狀況不至產生重大不利影響。

(中央社)