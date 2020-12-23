德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）退休前在最後一次聯合國安理會會議上呼籲北京釋放2名遭拘捕的加拿大公民，對此陸常駐聯副代表耿爽回嗆：終於擺脫了。耿爽的回應出現在2：46：46。

德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）即將退休，退休前他在最後一次聯合國安全理事會（United Nations Security Council）會議上呼籲北京釋放2名遭拘捕的加拿大公民，對此陸常駐聯合國副代表耿爽回嗆：終於擺脫了。

路透社報導，德國即將在月底結束安理會非常任理事國2年任期，德駐聯合國大使霍斯根也計畫退休，結束40年外交官生涯。

他昨日在安理會最後一場會議上再向大陸施壓，要求北京釋放於2018年底拘留的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及在大陸經商的商人史佩弗（Michael Spavor），該場會議的主題為伊朗。

他說，「讓我以呼籲我的中國同事，請北京釋放康明凱及史佩弗來結束我在安理會的任期，聖誕節正是採取這個姿態的適當時機。」

2018年12月，加拿大官方在機場拘留華為財務長孟晚舟，隔月擔任國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深顧問的加拿大前外交官康明凱及商人史佩弗就遭北京拘留，隔年5月正式逮捕2人。

針對霍斯根施壓，耿爽也在會議上回嗆，指出霍斯根的發言和會議主題完全無關，指控對方「惡意攻擊其他成員」，「濫用安理會來毒化安理會工作氣氛。」

對於霍斯根即將卸任，他也毫不留戀，直接酸爆對方，他說稍早向即將卸任的霍斯根道別「是出於客套和外交辭令」，「現在我真心說一句，別了，霍斯根大使，希望沒有你的安理會在2021年能更好地履行維護國際和平與安全的責任。」

耿爽是用中文在會議上發言，不過英文同步口譯將耿爽的「別了」一詞翻為「Good riddance」，有「終於擺脫了」、「走得好」的意思。

(中時新聞網)