相隔253天台灣再爆新冠肺炎本土個案，全因紐西蘭籍機師在自主健康管理期間仍趴趴走，桃園市長鄭文燦點名航空公司要負責，至於遭機師感染的女員工，14日就出現症狀，19日找到她後要求不得上班，減少接觸者是「不幸中大幸」，目前匡列171人一採都是陰性，指示警政單位根據手機軌跡徹查，不能有漏網之魚，二採結果預計下午出爐。

衛生局長王文彥指出，紐西蘭籍機師（案765）上個月月底才飛美2次，在自主健康管理期間活動範圍很大，未據實配合疫調，將重罰30萬元。鄭文燦直言，機師在自主健康管理期間仍到處跑，凸顯管理機制有疑慮，點名所屬航空公司要負起連帶責任，不能因機師讓防疫出現破口。

鄭文燦表示，紐西蘭籍機師一共傳染了3個人，2位機師和1位本國籍的女性（案771），該女工作和居住地是在桃園，活動範圍遍及北桃，特別請衛生局跟警察局要追蹤她的活動史，目前匡列171位，初步一採都是陰性，但是在親密接觸的27個人裡面，部分有症狀，要進行二採，雖然有症狀不一定是新冠肺炎，但是基於防疫安全起見，要以最高標準防堵。

王文彥表示，在警方協助下畫出機師的軌跡，從中追出女員工，他提到19日找上門，要求她20日不得上班，減少接觸的同事，「是不幸中的大幸！」因她在14日與15日即出現頭痛、鼻塞症狀，已匡列女員工在14日到18日的接觸者，周一確診後連夜進行疫情調查及職場風險評估並幫171人採檢，其中27位親密接觸者要追蹤和二採，才能評估風險高低，二採結果預計今天會出爐。

鄭文燦也指示警察局，根據手機軌跡圖徹底檢查，看女員工的接觸活動範圍，強調不能有漏網之魚，避免成為防疫的破口，呼籲民眾如果到過公告的地方，可以去自主採檢，市府也會持續追蹤，環保局也會全面消毒，希望把風險降到最低。

鄭文燦強調女員工的防疫安全期應該從18號開始算，會持續追蹤14天風險期，24日和28日都召開防疫對策會議滾動檢討，確保防疫沒缺口。

(中時 )