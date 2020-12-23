據業界人士消息指出，德國汽車製造商戴姆勒集團(Daimler)正準備將旗下卡車業務部門分拆上市。

該卡車部門可能在2021年底上市，該部門主管達姆(Martin Daum)很可能提前延長任期合約三年，作為整體計畫的一部分。

戴姆勒未立即回覆評論。其競爭對手福斯集團(Volkswagen)則在去年已將卡車部門Traton分拆上市。

一位公司高層指出，卡車部門在2022年上市的可能性更大。從初步的觀察，目前的上市是不具希望，卡車業務在今年歷經低迷發展，今年1至9月營業利益降到3200萬歐元，年減99%，營業額更來到五分之一，旅行巴士的製造業務更是殘酷，訂單是零。2020年是冷酷的一年，即使沒有新冠傳染病，卡車業務仍處於周期性的低迷期。

然而2021年訂單量預計會逐漸好轉，疫情的影響，也許還會出現小型的特殊景氣需求，卡車需求也許會比外界預期的還要好。

卡車業務的上市，在一年前就已經沒有結構上的問題，戴姆勒在2019年11月開始，僅作為三家法律獨立實體(汽車、卡車；金融服務)的母公司而營運。戴姆勒至今皆對外宣稱，集團重整期間，不會分拆集團。

(時報資訊)