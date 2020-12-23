商總不動產委員會上午舉行年度記者會，全國商總理事長賴正鎰說，並不認同政府對房地產永遠只有一個政策「漲就打，跌就拉」，打炒房意在逼退投資客，但應有配套措施與至少給半年緩衝期。在缺工缺料的情形下，整體產業狀況並不如外界想像有炒作房價空間，賴正鎰說，「建商微利時代來臨」!

賴正鎰接著指出，自己曾預測今年總推案量會破10萬戶，結果是突破11萬戶，總銷達1.65兆元，年增16%，繼2016年後，連4年正成長，推案戶數也年增20%。前10個月建物移轉棟數就達26萬棟，預估全年有機會站上32萬棟，創2015年以來6年新高，是「價量齊揚」的局勢，但政府若開始打炒房，明年預料將會是「價穩量縮」的格局，推案戶數會減少10%左右，總銷減為1.48兆元，連續4年的漲勢將先劃下休止符。

地價飆漲加上國際原物料廢鋼和鐵礦砂等料源短缺、價格一再調高，再遇上台灣營建工人斷層很嚴重，泥水工和鋼筋工、電焊鐵工大家在搶，工資翻倍，整體產業狀況並不如外界想像有炒作房價空間，過去每個建案毛利率約13%，平均每案進行3年，平均僅4%利潤，現在毛利率更降至8%左右，平均不到3%，賴正鎰說，「建商微利時代來臨」。

2021年房市將有五大現象，賴正鎰預估包括1.房價短期內受壓抑，但建商不會有降價行動，呈現平盤局面；2.投資買家縮手，首購族再度撐盤，小宅續旺；3.土地價格逐年上揚，危老及合建為建商主戰場；4.地上權標售案受信用管制影響，標脫率下降；5.限貸令限縮購地貸款成數，土地需求降溫，推案量減少。

賴正鎰強調，這波房價上漲實因建材成本與原物料上漲，缺工造成工資成本拉高，獲利最大的應該是地主，因為地主哄抬地價才造成房價上揚，但政府對建商購地貸款從80%下修到55%，預期土地熱度將會下降，推案速度也會受阻，恐不利於景氣復甦，盼政府不要搞錯方向。

(時報資訊)