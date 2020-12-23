LINE「揪團」新功能成為扯後腿豬隊友，使連線商業銀行（LINE BANK）恐成為最晚獲准開業的純網銀。金管會主委黃天牧表示，LINE BANK目前仍在審查階段，針對此次「偷跑」事件將約談並要求補件、強化法遵，因此審核時間將再拉長、核准開業時間將延後。

為協助銀行因應數位化發展商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求，2018年4月金管會時任主委顧立雄宣布將開放純網銀設立，於同年11月受理申請。結果共有3組團隊提出申請，並於隔年7月底全數獲得金管會設立許可。

獲准設立的3組純網銀團隊，包括由LINE、北富銀、聯邦銀、中信銀發起的「連線商業銀行」，由中華電、兆豐銀、新光金、全聯、凱基銀及關貿等發起的「將來商業銀行」，以及由日本樂天銀行及國票金等發起的「樂天國際商業銀行」。

其中，樂天國際商業銀行於去年8月2日獲金管會許可設立，歷經1年準備後向金管會申請核發營業執照。金管會於日前完成全部書面及實地審查作業，並於8日正式核發營業執照，成為首家獲得營業執照的純網銀業者。

然而，LINE上周低調上線「揪團」新功能，可在聚餐、團購時，快速有效率的完成多人收款及分帳。但使用條款中對於允許授權的用戶資料對象中，已包括尚未取得營業執照的LINE BANK，引發「偷跑」質疑。

立委曾銘宗今（23）日在立法院財委會質詢時指出，LINE BANK偷跑代表法遵有問題，詢問金管會立場及3家純網銀籌備進度。黃天牧對此表示，樂天國際銀行已在8日核發營業執照，將來銀行預計明年開業、LINE BANK則要求補件。

黃天牧表示，LINE BANK原先就仍在審查時間，因此金管會相當重視此次「偷跑」事件，除了會約談要求說明、並要求補件強化法遵，審核時間將再延長，意味著核准開業時間將延後。

(時報資訊)